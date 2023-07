”Kommer inte klara om vi får samma sak igen”

Så fort förra sommarens EM var över vågade de svenska spelarna säga vad de redan hade känt ett tag. Att covid-19 tog sig in i truppen under mästerskapet ställde inte bara till det i laguttagningarna, det påverkade också spelarna starkt.

Nu är pandemin i praktiken över. Under VM, där Sverige inleder mot Sydafrika på söndag, finns det inte heller några restriktioner likt dem som efter flera covidfall infördes under EM – med krav på munskydd, isolering och negativa provsvar.

– Man kan gå tillbaka till ”är det här farligt för spelaren?”. Det är det som är viktigast. Om det är corona eller en vanlig förkylning, det spelar ingen roll. I stället för att behöva förhålla sig till algoritmer för att behandla en större population, säger Sveriges landslagsläkare Houman Ebrahimi.

Om de svenska spelarna saknar restriktionerna?

– Not. At. All, säger Evertonbacken Nathalie Björn.

– Det är så skönt att det är väck nu.