Så vill Hollywoodjättarna runda strejken

Marknadsföring av film- och tv-projekt är alltså förbjudet under strejken, men Disney "löste" problemet för storfilmen "Haunted mansion" genom att ersätta skådespelare som Tiffany Haddish, LaKeith Stanfield och Jamie Lee Curtis med Disneyfigurer på röda mattan. Cruella de Vil, den elaka drottningen från "Snövit" och "Maleficent" syntes i stället under premiärminglet, skriver The Hollywood Reporter.