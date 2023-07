Det startade på badstranden en sommardag 1992. Christer Svanberg fascinerades av det myllrande livet under havsytan och började avbilda det i sitt måleri.

– Det är spännande under ytan, man ser nya saker varje gång man går ner. Det finns en dramatik i miljön som ofta speglar ens egna känslor, säger Christer Svanberg och tillägger;

– När man går upp igen efter ett dyk stannar man till ett par minuter på fem meters djup för att kvävet man andats in ska kunna lämna kroppen. Jag tyckte det såg ganska kul ut med alla dykare som klamrade sig fast vid linan – lite som burkar efter ett nygift pars bil, förklarar han.

Just Christer Svanbergs förmåga att skildra vad som finns under havsytan är en av anledningarna till att han nu bjudits in till Galleri Moment.

– Ofta när havet skildras i konsten är det ju bara det vackra havet med båtar man får se. Christer fångar livet som finns där nere på ett bra och måleriskt sätt. Man får en känsla av att vara där själv, säger Nina Wenedikter på Galleri Moment.

Utställningen ”Under Ytan” har vernissage 22 juli 11-14 och pågår sedan från 24 juli till den 19 augusti.