Debutant tvåmålsskytt i USA:s VM-premiär

Ledningen kunde dock ha varit ännu större – mellan Smiths båda fullträffar brände nämligen veteranen Alex Morgan, som gjorde sin 207:e insats för landslaget, en straff.

Morgan fick se sin svaga straffspark hamna i famnen på Vietnams målvakt Tran Thi Kim Thanh.

I stället kunde Smith göra sitt andra mål i den första halvlekens åttonde tilläggsminut. Målet blev först bortdömt, men efter en långdragen VAR-granskning kom man fram till att 22-åringen inte stod offside.

– Jag är lättad för jag var lite nervös inför. Det här var en bra start, men vi har mer att ge, säger Smith enligt Fifas webbplats.

USA fortsatte att trumma på under de sista 45 minuterna. Mittfältaren Lindsey Horan, som till vardags spelar i Lyon, fastställde slutresultatet inför de 41 000 åskådarna. Hon slog in bollen i mål med 13 minuter kvar att spela via en assist av Smith och kort efter att stjärnspelaren Megan Rapinoe blivit inbytt för sin 200:e landslagsmatch i karriären.