Här dricker du billig öl i Köpenhamn: ”Murrigt och mysigt på samma gång”

Den som törs, gör ett försök att uttala adressen! Lyckligtvis är stället omöjligt att missa med sin kornblåa fasad och uppspikade nederländska träskor. Kontrasten är stor mellan den soldränkta gatan och den dunkla insidan av baren – passande nog spelas Springsteens ”Dancing in the dark” under besöket. Tyvärr finns inga bord utomhus. Väggarna täcks av en imponerande samling klubbhalsdukar som tillsammans med den blågrå heltäckningsmattan härbärgerar en kompakt doft av cigg. Det sammantagna intrycket är själva sinnebilden av en bodega, både murrigt och mysigt på samma gång. Plus i kanten för hygienen: borden är exemplariskt torkade, toaletten välstädad och handsprit finns utplacerad i lokalen.