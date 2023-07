Malaysias hbtqi-community kritiserar Matty Healy

Efter att The 1975:s Matty Healy kritiserat Malaysias anti-hbtqi-lagar och kysst en av sina manliga bandmedlemmar på scen under Good vibes-festivalens första dag ställdes hela festivalen in. Bandet The 1975 bannlystes också i landet efter händelsen.

Nu får Matty Healys agerande mer kritik – och denna gång från landets hbtqi-community, rapporterar The Guardian.