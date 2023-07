En av Ängelholms Golfklubbs satsningar under jubileumsåret var att bjuda in 50 ungdomar till gratis golflektioner, gratis medlemskap och ett fritt grönt kort för resten av året. Uppslutningen blev över all förväntan.

– Jag tänkte att vi fick vara glada ifall ett trettiotal skulle nappa på idén, men det bara rasslade till. Inom en vecka hade 90 ungdomar anmält sig till lektionerna, säger ÄGK:s tränare Robert Löfkvist.