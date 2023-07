Bella Thorne spelar huvudroll i "The Tower"

Just nu pågår inspelningen – filmen är en av få som har fått tillstånd att spela in trots den pågående skådespelarstrejken i Hollywood.

"The Tower" beskrivs som en mörk berättelse om en mystisk sjöjungfru som har fångats in och glömts bort i ett vattentorn i en amerikansk småstad. Sigal beskriver handlingen som "ett sätt att skildra den isolering och upptäckarlust" han själv kände när han själv växte upp i en mindre stad i den amerikanska södern.

Filmen tillhör en av 102 produktioner som har tillstånd att spelas in under den amerikanska skådespelarstrejken på grund av ett så kallat interimsavtal. I avtalet framgår att indiebolag som inte är anslutna till Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), som är skådespelarfacket Sag-Aftras motpart i strejken, får fortsätta arbeta. Villkoret är att deras produktioner är retroaktivt bundna till de avtalsvillkor som eventuellt uppnås i strejken.