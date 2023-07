Guldsmedsbutik i Täby rånad – personalen bands fast

– Vi fick in larmet via ett vaktbolag som ser via sina kameror att det pågår ett rån, att en personal i butiken är frihetsberövad och att minst två personer är inblandade, säger Mats Eriksson, presstalesperson på polisen.

Den anställde skadades enligt polisen inte fysiskt, och det är oklart om rånarna kom över något.

Polisen är på plats i Täby centrum och talar med vittnen och söker efter spår, säger Eriksson.