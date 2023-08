Skyddsutrustning används inte i gruvorna där arbetarna jobbar i tunnlar som de grävt själva för några få kronor om dagen – samtidigt som företagen gör stora vinster.

Joe Rogan har intervjuat Siddharth Kara på Youtube, ”The Disturbing Reality of Cobalt Mining for Rechargeable Batteries” (cirka 14 minuter).

Siddharth Kara är journalist och författare och skrivit boken: ”How the blood of the Congo powers our lives”. Något mer förskräckligt har han inte sett när det gäller utsugning av fattiga människor (de hackar för hand och andas in giftiga gaser).

På nätet kan man läsa att Kongo har cirka 70 procent av världsproduktionen av kobolt.

Kineser äger 15 av Kongos 19 koboltproducerande gruvor.

Kineser processar 87 procent av världsproduktionen.

Kineser struntar totalt i människovärdet hos koboltarbetarna i Kongo.

Man får en fadd smak i munnen när man läser om alla bilfabrikers övergång till elbilar, trots att tillverkarna har vetskapen om de förfärliga produktionsanläggningarna.

Konsumenter som köper elbilar i tron att de bidrar till ett gott miljöval bör tänka om.

Thomas Persson