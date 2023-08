Vårt elsystem liknar alltmer en elektrisk bomb som riskerar både att detonera och att bli helt kraftlös. Samtidigt med artikeln i HD/NST publicerades i Second opinion [en webbaserad nyhetstjänst, reds anm] en artikel på samma tema. Den handlade om Danmark, det land som Ingrid Runsten i Kolumnen den 9 juni hyllade för dess politiska överenskommelse att bygga stora vindkraftparker till havs i Kattegatt, Nordsjön och vid Bornholm.

Artikeln i Second opinion inleddes med orden: ”Två gånger på kort tid har oväntade händelser relaterade till vind- och solelsproduktionen varit nära att få det danska elsystemet på fall.” Den 14 april blev det överproduktion av el, både i Danmark och dess grannländer. Kraftproduktion till lands stängde inte ner som förväntat, risken för en nätkollaps blev överhängande. Situationen bemästrades först sedan Energinet (danska motsvarigheten till Svenska Kraftnät) lyckats uppbåda all nedregleringskraft (frivillig minskning av elförbrukning) som gick att hitta i Västdanmark och grannländerna.

Den 10 maj kom nästa snyting. Då mojnade vinden snabbare än förväntat med ett bortfall av vindkraft på 600 MW mer än prognoserna visade. Brist på elkraft för uppreglering blev akut och åter tvingades Energinet söka hjälp i grannländerna.

Tvingande frånkoppling av elförbrukare låg nära. Brist på reglerkraft är inte gratis. Under de mest kritiska timmarna kostade nedregleringen den 14 april cirka 26 kronor per KWh och uppregleringen den 10 maj cirka 55 kronor per KWh.

Einar Fjellman