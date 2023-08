Första gaget var en korvtallrik med mos – nu fyller bandet 60 år

Två av medlemmarna i Landskronas äldsta popband, Salle and the Greenfathers, är Christer Sandin och Claes ”Salle” Ramberg. Bandnamnet föddes till när ”Salle” började sjunga i bandet. De visste inte vad de skulle kalla sig och slog till med Greenfathers, Salle and the Greenfathers.

Bild: Rasmus Walldén