Regn och hårda vindar drar in över Skåne

Av Skånes tre största städer blir det som mest regn i Helsingborg under de kommande dagarna.



Ett omfattande lågtryck är på på väg söderifrån och SMHI har utfärdat en gul varning. Den innebär bland annat att man ska vara extra vaksam i trafiken då vägar riskerar att översvämmas.



Exakt var det största regnmängderna kommer att landa är svårt att sia om, men lokalt kan det handla om hela 70 millimeter inom loppet av 24 timmar – nästan lika mycket nederbörd som det brukar komma under hela augusti.



– Lokalt kommer det att variera väldigt mycket. Eftersom åska är inblandat är det extra svårt att förutspå exakta regnmängder eller var det hamnar, säger jourhavande meteorolog Linnea Rehn Wittskog.



Den gula varningen för Skåne gäller från klockan 18 på söndagskvällen till 06.00 på måndagsmorgonen. Regnet förväntas hålla i sig fram till åtminstone tisdag, men avtar efter hand.



Efter regnet väntas kraftiga vindar dra in över länet. Från söndag klockan 22 är det varning för kuling i Öresund där det kan blåsa upp mot 17 sekundmeter.