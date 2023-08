Snabbkoll på nattens nyheter

Befolkningen i Åre by ombeds hålla sig inomhus efter att Susabäcken svämmat över. Stora mängder vatten forsar genom byn.

Mer än en miljon hushåll och företag i elva delstater är strömlösa efter att kraftiga stormar med hagel och åskskurar dragit in över den amerikanska östkusten under måndagen. Tornadovarningar har utfärdats i över tio delstater, från Tennessee till New York.