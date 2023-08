Stormar slår mot USA – minst två döda

Mer än en miljon hushåll och företag i elva delstater är strömlösa efter att kraftiga stormar med hagel och åskskurar dragit in över den amerikanska östkusten under måndagen. Tornadovarningar har utfärdats i över tio delstater, från Tennessee till New York.

Minst två personer, en 28-årig man i Alabama och en 15-årig pojke i South Carolina, har dött till följd av ovädret. Mannen träffades av blixten, och pojken av ett fallande träd.