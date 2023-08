Värmebölja slår mot brandhärjat Portugal

Runt 800 brandmän deltog vid bekämpningen av en brand nära staden Odemira i södra Portugal under natten till måndag. 1 400 boende i området fick evakueras.

I landets centrala delar har andra bränder lett till stängning av flera motorvägssträckor, inklusive mellan Lissabon och Porto.

Sexton vattenbombningsplan har kallats in för att bistå i släckningsarbetet i både södra och centrala Portugal.

Under måndagen uppmättes den högsta temperaturen under året i landet: 46,4 grader. Veckans värmebölja kommer bli den tredje på den Iberiska halvön under sommaren.