När termometern parkerar sig strax under 20 grader – om den nu går att läsa genom fönstret i regnet – hela juli framstår kanske det globala värmerekordet under samma månad som högst abstrakt för en svensk semesterfirare. Än mer så när ovädret Hans drar in över Skandinavien och får augusti att kännas som oktober och fyller källare med vatten, fäller träd, drar med sig vägar och stigar i extrema vattenflöden, förstör skördar, gör motorvägar ofarbara och underminerar en banvall så att ett SJ-tåg spårar ur.