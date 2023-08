Kevin Spaceys nya film får premiärdatum

I juli 2023 friades Spacey på alla åtalspunkter om sexualbrott av en domstol i London. Den Oscarsbelönade skådespelaren stod åtalad för fem fall av övergrepp mot tre män som ska ha skett mellan 2005 och 2013, och sju fall av övergrepp mot en man mellan 2001 och 2004.

Kevin Spacey nekade till samtliga anklagelser, som har haft en betydande påverkan på hans karriär. Han sparkades bland annat från serien "House of cards" och strömningsjätten Netflix bröt alla samarbeten med skådespelaren. I sin första film sedan me too, "1242-gateway to the west", ersattes han av skådespelaren Ray Stevenson efter att de senaste åtalen väckts.