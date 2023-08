Fem svenska barn mellan fyra och sju år är kvar i ett fångläger i nordöstra Syrien. De hålls sedan 2019 tillsammans med sina mammor inlåsta i ett tältläger i öknen under mycket svåra humanitära förhållanden.

Det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien har officiellt under flera år vädjat till Sverige om att ta hem sina medborgare. USA har erbjudit sig att hjälpa länder som Sverige för att göra det möjligt.

Det som krävs är att Sveriges regering godkänner att barnen och deras mammor får komma hem.

Sverige har redan hämtat nästan alla svenska barn och kvinnor från nordöstra Syrien. Mellan september 2021 och maj 2022 repatrierades 23 barn och 12 kvinnor som tidigare levt under IS så kallade kalifat. En uppföljning som organisationen Repatriate the Children gjort visar att det svenska samhället har haft god förmåga att ta emot barnen och deras mammor. De återhämtar sig och anpassar sig till det nya livet. Det går enklare för mindre barn och därför är det bekymmersamt att det inte har skett någon repatriering sedan maj i fjol.