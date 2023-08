Taylor Swift släpper skiva igen

Taylor Swift ger ut en nyversion av sitt succéalbum "1989". Den släpps 27 oktober och innehåller bland annat fem tidigare outgivna låtar.

"'1989' förändrade mitt liv på så många vis. Om jag ska vara ärlig är det här min favorit av alla nyversioner", skriver Swift på X (tidigare Twitter).

1989 gavs ut 2014 och var då Swifts femte studioalbum. Den innehöll flera av hennes allra största hits, som "Shake it off", "Out of the woods" och "Style". Många av låtarna på skivan skrevs av svenskarna Max Martin och Shellback, som även producerade.