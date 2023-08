The 1975 krävs på 27 miljoner för konsertkyss

Future Sound Asia (FSA) är arrangörerna bakom Good vibes-festivalen i Malaysia som kräver att bandet 1975 betalar för den kontroversiella konserten den 21 juli 2023.

Efter att The 1975:s frontman Matty Healy kritiserat Malaysias anti-hbtqi-lagar och kysst en av sina manliga bandmedlemmar på scen under Good vibes-festivalens första dag ställdes hela festivalen in. Bandet The 1975 bannlystes också i landet efter händelsen.