Andreas Schönström och Jan Björklund, Socialdemokraterna, kritiserar Skånetrafiken för att inte uppfylla sitt uppdrag (Aktuella frågor 4/8). Kollektivtrafiken i Skåne har ett styrande dokument, trafikförsörjningsprogrammet, som revideras och antas av regionfullmäktige en gång per mandatperiod. I trafikförsörjningsprogrammet anges hur mycket kollektivtrafik som en ort, by eller stad kan förvänta sig per dag och när buss eller tåg ska börja och sluta köra på dagen. Detta baseras på invånarantalet.

Under förra mandatperioden beslutade den då styrande alliansen att sänka kravet på när en ort ska ha rätt till viss kollektivtrafik.