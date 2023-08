Hon var jättesmal. Faktiskt en perfekt representant för det värdelösa size zero-ideal som är på väg tillbaka – tillsammans med det hopplösa 00-talsmodets magtröjor och lågt skurna jeans.

Så på ett skruvat vis är avarten av girl dinner i dess ursprungliga betydelse åtminstone ärlig: för att se ut som en fotomodell på 1990-talet måste man också äta som en. Samtidigt är det nedslående hur fort det gick för en i grunden frigörande trend att förvandlas till ännu en destruktiv diet.

För att citera Taylor Swift: This is why we can't have nice things.

***