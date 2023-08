100 översvämningslarm i Örebro i regnets spår

Under lördagskvällen drog ett stråk med regn in över Sverige västerifrån, med Halland som första anhalt. Det har under natten mot söndag rört sig åt nordost, mellan Vänern och Vättern, i riktning mot södra Norrlandskusten.

Störst mängder fick Örebro län där drygt 30 millimeter regn har fallit sedan i går kväll.

– Det är mängder som är i paritet med skyfallsliknande regn, men för att vi ska utfärda en varning krävs att mängderna faller inom tre timmar. Det har det inte riktigt gjort, utan det här är sedan åtta i går kväll, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.