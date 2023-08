Sufjan Stevens släpper nytt

Sufjan Stevens är på gång med ett nytt album. "Javelin", som släpps den 6 oktober, sägs vara en tillbakagång till den amerikanske artistens singersongwriterstil.

Multibegåvade Stevens har rört sig från elektronica till lo-fi-folkpop till extravaganta symfoniska arrangemang under sin karriär. För den breda allmänheten är han kanske mest känd för soundtracket till filmen "Call me by your name".

Första försmaken av albumet är singeln "So you are tired" som vittnar om återkomsten till ett sound mer likt ljudbilden på den hyllade skivan "Carrie & Lowell" från 2015.