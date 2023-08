Vi är en grupp pensionärer som har bildat en bouleförening i avsikt att få lite motion och gemenskap. Vi förstod ganska fort att vi behövde ett bankkonto för att sköta det kamerala. Kontanthanteringen är ju i stort sett avskaffad och även en liten förening har ett visst penningflöde att hantera. Därför ansökte vi om ett bankkonto hos Swedbank i februari och vi reagerar nu på att vi ännu inte har fått något sådant.

Vår hårt prövade kassör har gång på gång skickat in PDF-filer med samtliga uppgifter till AI-roboten: ”Kajsa”, som varje gång svarar att den vill få in de uppgifter som vi redan har skickat in. Vilket vi då lydigt har gjort och så startar hela processen om på nytt. Vi har påtalat detta för personalen på de lokala Swedbankskontoren i Ängelholm och i Båstad men de vägrar att hjälpa oss med hanteringen utan hänvisar till deras kollega ”Kajsa” som saknar efternamn och som inte kan nås på telefon.