Walmart höjer prognosen

Vinstprognosen för helåret höjs till 6:46 dollar per aktie, vilket kan jämföras med en tidigare prognos på 6:20 dollar per aktie och en snittprognos på marknaden på 6:28 dollar per aktie.

För andra kvartalet redovisar Walmart en justerad vinst per aktie på 1:84 dollar för årets andra kvartal. Analytiker hade i snitt räknat med en justerad vinst per aktie på 1:70 dollar, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Försäljningen i jämförbara butiker i USA ökade med 6,4 procent, mot väntade 4,3 procent.

Intäkterna lyfte 5,7 procent i årstakt till 161,6 miljarder dollar, från 152,9 miljarder under motsvarande kvartal i fjol. Det kan jämföras med en snittprognos på 159,7 miljarder dollar för senast avslutade kvartal.