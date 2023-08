Konstexpert kritiserar Glyptoteket: Oetiskt

Marlowe, som är konstprofessor vid Colgate University i New York, anser att Glyptoteket bör erkänna bevisen för att huvudet, som sägs föreställa kejsar Septimius Severus, har stulits från Turkiet. Turkiska myndigheter har krävt att få tillbaka kejsarhuvudet och hävdar att det ursprungligen hör samman med en huvudlös staty som nyligen återbördats från Metropolitan Museum of Art i New York till Turkiet.

Den amerikanska konstexperten menar att diskussionen kring bronshuvudet beklagligt nog mest har kommit att handla om huruvida de båda fragmenten hör ihop eller inte. Den frågeställningen är sekundär, tycker hon. Eftersom huvudet med största sannolikhet plundrats från Turkiet på 1960-talet bör det återföras till ursprungslandet, hävdar hon.