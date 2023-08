Dokument: Så var Sveriges VM

Fjolårets EM kom med stora guldförväntningar men slutade med en svensk kraschladdning och 0–4 i semifinalen mot England. Trots det gick Sveriges fotbollsdamer in i VM i Australien och Nya Zeeland med en känsla att det skulle kunna bära hela vägen.

– De här förväntningarna och kraven, jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt att vara favorit. För då har man någonstans presterat bra. I stället för att ingen ska tro på oss, då har vi ju inte gjort något bra. Sedan innebär det inte per automatik att man vinner eller blir bäst. Men jag tror att vi kan gå väldigt långt, sade Gerhardsson inför VM.

Caroline Seger under den känslomässiga presskonferensen i Wellington inför VM-premiären mot Sydafrika.

Det slog inte gnistor om det svenska spelet i Wellington och när Sydafrika, rankat 54:a i världen, gjorde 1–0 i början av andra halvlek såg det illa ut. Men Fridolina Rolfö fixade kvitteringen och Amanda Ilestedt nickade sedan in segermålet till 2–1 på hörna.

Sverige körde över Italien med 5–0, säkrade en plats i åttondelsfinalen och Ilestedt nickade in ytterligare två mål på hörna, och gick upp i ledning i VM:s skytteliga.

– Jag har gjort allting och kommer att fortsätta att göra allt jag kan. Vi har en jätteviktig match på söndag. Men det här handlar inte om mig. Det handlar om laget och att vi ska prestera där ute, sade Seger.

+ VM i cornhole skulle visa vägen

Under många år har Sverige pratat om den fina sammanhållningen i landslaget. Under årets mästerskap verkar den ha varit bättre än någonsin. Medan norska spelare gick ut och öppet kritiserade sin förbundskapten under VM, anordnade Sverige ett världsmästerskap i cornhole, ett spel där man med små säckar försöker pricka ett bräde. Lekturneringen involverade alla.

– Jag tror att varenda person i truppen, alltså både spelare och ledare, var involverade på något sätt. Vi hade sjukgymnaster som var cheerleaders och en annan som var dj. Det var en häftig upplevelse, att alla har sin roll i den här gruppen. Det är det som kommer att ta oss långt, sade mittfältaren Elin Rubensson.

+ "Den där bilden är så sjuk"

Sverige fick knappt låna bollen mot USA men vad gjorde väl det? I målet levererade Zecira Musovic sitt livs match och räddade allt som amerikanskorna kastade mot henne. Sverige höll nollan, tog matchen till förlängning och därefter: en episk straffläggning.

Lina Hurtigs avgörande straff blev en svensk klassiker. Först efter VAR-koll stod det klart att bollen hade passerat mållinjen med minsta möjliga marginal. Efteråt fick Hurtig se "målfotot":