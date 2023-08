Aktuell forskning från befolkningsstudien GÅS, Gott åldrande i Skåne, som är en del av den nationella äldrestudien SNAC, The Swedish Study on Aging and Care, visar att de som föddes under 1940-talet är betydligt friskare, har bättre fysisk funktionsförmåga och bättre mental kapacitet vid 80 års ålder än 80-åringar tio år tidigare. En förklaring är att modern medicinsk behandling, bättre uppföljning och förebyggande behandling av sjukdomar som högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom och livsstilsförbättringar med till exempel allt färre rökare nu får sitt genomslag. Det tar ofta flera tiotals år att utveckla en sjukdom och därför ser vi först nu effekterna av insatser som påbörjades under 1990-talet. Flera studier indikerar att även förekomst av demenssjukdom i hög ålder minskar.

Vilka faktorer bidrar till ett gott åldrande? En stor sanning ligger i Rolling Stones låt Waiting on a friend där Mick Jagger sjunger: ”But I need someone I can cry to, I need someone to protect, making love and breaking hearts, it is a game for youth, but I’m not waiting for a lady, I’m just waiting for a friend.”

GÅS-studien visar att ett socialt nätverk och vänner, att vara socialt förankrad och leva tillsammans med någon är friskfaktorer för att behålla både funktionsförmåga, vardagliga aktiviteter och livstillfredsställelse upp till sex år efter 80-årsstrecket, även efter hänsyn tagen till utbildning och ekonomi. Det är inte antalet sociala kontakter och vänner som är de viktiga utan snarare kvalitet och närhet i den enskilda kontakten som är det centrala.

Aktiviteter och meningsfullhet bidrar till att förstärka livskvaliteten.

Mick Jagger är ett gott exempel på en person som uppfyller många av dessa friskfaktorer och som fortfarande är aktiv musiker sedan mer än 60 år. Redan när jag såg honom på scen för tio år sedan slogs jag av vilket sprudlande energiknippe han fortfarande var.

Faktorer som påverkar människors livskvalitet negativt är olika typer av symtom, nedsatt funktionsförmåga och nedsatt mental förmåga.

I Sverige anger mer än hälften i den äldre befolkningen, personer som är 80 år och äldre, att de har kronisk smärta och lider av trötthet. Mer än en fjärdedel lever med psykisk ohälsa.

Hälsan är ojämnt fördelad mellan olika befolkningsgrupper och skillnaderna ökar med stigande ålder. Det kan vara en klen tröst att enbart förlita sig på Rolling Stones ord ”You can’t always get what you want, but if you try sometimes, you’ll find you get what you need”. Det krävs också ett samhällsperspektiv för att alla äldre ska ha tillgång till vård och omsorg när de drabbas av sjukdom.