Wilcos frontman ger ut bok – gör turné

Jeff Tweedy, frontman i det amerikanska bandet Wilco, ligger inte på latsidan. I september kommer bandets nya album och i vinter ger han sig ut på turné för sin tredje bok.

"World within a song: Music that changed my life and life that changed my music", som ges ut i november, innehåller reflektioner kring låtar av vitt skilda artister som Otis Redding, Replacements och Billie Eilish.