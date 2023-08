Italiens protest avslagen – norska stjärnan finalklar

Senare på kvällen lämnade Italien in en protest. De menade att Warholm passerade en av häckarna regelvidrigt – med foten utanför häcken i stället för över den. Vilket innebar att VM-guldfavoriten riskerade att diskas, det trodde åtminstone den finländska häcklöparen Oskari Mörö.

Den italienska protesten har dock avslagits.

– Italien lämnade in en protest, men för sent. Tidsfristen är en halvtimme efter att de officiella resultaten är tillgängliga, sade den norska toppidrottschefen Erlend Slokvik till NRK sent på måndagen.

Finalen avgörs på onsdag.