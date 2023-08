Christian Kjellvander packar väskan och drar på turné i höst. Med sig i bagaget har han bland annat nya skivan "Hold your love still", som släpps den 3 november.

Kjellvander solodebuterade 2002 med albumet "Songs from a two-room chapel". Senaste skivan "About love and loving again" kom 2020.

Turnéplan: 15/11 Uppsala, 16/11 Värnamo, 17/11 Linköping, 18/11 Malmö, 23/11 Stockholm, 24/11 Sundsvall, 1/12 Skövde, 2/12 Växjö, 14/12 Göteborg.