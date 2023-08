Astra Zeneca stäms för covid-vaccin

Det ena fallet avser en kvinna som dog i mars 2021 efter att fått Astras Zenecas vaccin och stämningen har gjorts av den avlidna kvinnans make. Enligt hans advokat ska det finnas 50 andra klienter som kommer att stämma Astra Zeneca de kommande månaderna.

Det andra fallet berör en person som drabbats av en blodpropp strax efter att han tagit vaccinet. Just Storbritannien var det första landet som valde att godkänna Astras vaccinvariant. Efter godkännandet valde man dock att införa begränsningar avseende patienter under 40 år på grund av risker för just blodproppar.

Astra Zeneca har valt att att inte kommentera stämningen och en talesperson säger i ett uttalande att "patientsäkerhet är av högsta prioritet".