Miljöpartiets medlemmar går under senhösten till val för att ersätta Per Bolund. Språkröret gav i juni besked om att han kommer att avgå i samband med partikongressen i november. Detta efter drygt två och ett halvt år jämte kollegan Märta Stenevi. Och när miljöpartisterna väljer ny ledning bubblar fler frågor under ytan än den om vem som bäst kliver in i Bolunds ställe.