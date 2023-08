Nu kommer tecken på att USA:s ekonomi bromsar in. Reviderade siffror visar på att landets ekonomiska tillväxt uppmättes till 2,1 procent under andra kvartalet, en lägre siffra än tidigare 2,4 procent och marknadens förväntningar som låg på just 2,4 procent.

Beskedet får New York-börsen att lyfta i förhandeln då det ger förhoppningar om att den amerikanska centralbanken Federal Reserve nu kommer att bli mera restriktivt när det gäller framtida räntehöjningar.