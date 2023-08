Min debut som landslagsspelare ägde rum den 29 april, 2017 i Rom. Det var en vänskapsmatch mot Italien, termometern visade 32 grader, på en fotbollsplan med utsikt över Vatikanen. På läktarna hejade min familj frenetiskt, far fyllde 60 år och alla åkte tillsammans för att se mig debutera och fira honom. Vi spelade utifrån våra förutsättningar, täppte till bakåt och satsade på kontringar mot det individuellt skickliga Italien. På det defensiva mittfältet smällde jag på generöst och fick då och då befogat höra ordet ”pirla” (idiot).

Författarlandslaget består av spelare som skrivit böcker, pjäser eller på andra sätt främjat litteraturen och det skrivna ordet. Simon Moqi Trolin (Helsingborgs stadsteater), Måns Gahrton (författare) och Fredrik/Marisol Ekelund (författare) finns med för att nämna några med skånsk anknytning. För landslaget är ändamålet sedan bildandet 2005 att främja internationellt och nationellt litteratur- och kulturutbyte. Under mästerskapet i Rom kommer landslagen att delta i föreläsningar som handlar om skrivande. Målet är att samla ihop 30 000 euro till den marockansk-italienska människorättsaktivisten Nawal Soufis projekt för att hjälpa flyktingfamiljer som bor i flyktingläger i Aten. Författare, manusförfattare, dramatiker och regissörer kan bidra med 15 minuters inspelade lektioner om hur man skriver. Hittills har bland andra Zerocalcare (Michele Rech, manusförfattare till två kända Netflixserier), Sebastián Borensztein (vinnaren av Goya-priset) och den palestinska regissören Maha Haj bidragit.

Men i morse tvättade jag mina fotbollsskor. Så noggrant har jag aldrig tvättat dem tidigare. Anledningen är att jag är uttagen att representera det svenska författarlandslaget i fotboll under Europamästerskapet i Rom. Italien, England, Tyskland och Sverige kommer att göra upp om pokalen på Stadio Tre Fontane i Rom nu i helgen.

Det stod 1-1 i paus och vi såg ett frustrerat italienskt landslag. Men till den andra halvleken bytte de plötsligt in tre utvilade och kvicka spelare (de hade tydligen varit försenade) och matchen förändrades. Italien vann till slut med 3-1. Under den påföljande sexrätters brakmiddagen på en lokal restaurang satt jag bredvid en av de tre och fick då veta att han spelat i Serie B, den italienska andradivisionen, under många års tid. Vilken bok, pjäs eller dylikt han däremot skrivit förblev ett mysterium.

På lördag spelas de första matcherna, alla möter alla. De två landslag som är bäst i gruppspelet spelar sedan finalen på söndag.

Fotbollen är viktig, vad som däremot är meningsfullt är att vi lyckas få ihop 30 000 euro. Att vårt svenska författarlandslag kan vara med och bidra till att barnen som finns i flyktinglägren får bättre förutsättningar och kan tillåta sig att drömma. Landslagsspelare eller sopgubbe är oväsentligt, det enda som spelar roll är att drömmen lever.