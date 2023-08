De som enligt förslaget blir föremål för anmälningsplikten kan grovt delas in i två kategorier. Den ena är människor som har rest in i Sverige och uppehåller sig i landet utan att ge sig tillkänna och ansöka om uppehållstillstånd. Den andra kategorin är människor som har sökt uppehållstillstånd eller asyl, men fått avslag efter prövning av Migrationsverket. I vissa fall har de gått under jorden efter att Migrationsdomstolen avkunnat en dom. I båda fallen saknar dessa personer rätt att vistas i landet.

Sverige har idag ett växande skuggsamhälle, där människor som vistas illegalt i landet utnyttjas som svart arbetskraft med låga löner och usla villkor. Andra hamnar i prostitution och organiserad sexhandel. Många sugs upp av kriminella nätverk eller väljer att begå brott för att klara sin försörjning. Faktum är att ingen idag vet vilka och hur många som uppehåller sig illegalt i Sverige. Det borde vara en självklarhet för Malmö stad att bistå Migrationsverket och Polismyndigheten med att bringa klarhet i det, inte minst för att trygga Sveriges framtida välfärd.

Det är ingen mänsklig rättighet för utländska medborgare att leva och bo i Sverige. Däremot har de rätt att få sin ansökan prövad.

På vilket sätt är det till gagn för samhället att kommunala verksamheter på uppdrag av Malmös styrande partier väljer att skydda personer som lever i ett skuggsamhälle? Självfallet ska personer som utnyttjas få stöd i ett akut skede, men det måste ändå bli känt att de vistas i Sverige. Därefter kan det ske en prövning i vanlig ordning. Allt annat vore att göra dessa människor en björntjänst.