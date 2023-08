Agnetha Fältskog: Det var en bra känsla

Agnetha Fältskog släpper ett nytt album som är en remix av skivan "A" som släpptes för tio år sedan. Det berättade hon i den brittiska radiokanalen BBC 2 där hon också intervjuades av programledaren Zoe Ball. Men albumet rymmer även en helt ny låt av Jörgen Elofsson som skrev musiken till "A".

– Det var en var en bra känsla, säger Agneta Fältskog om den nya låten "Where do we go from here" och ber sedan Jörgen Elofsson berätta om hur den kom till.