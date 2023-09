Regeringen bör tillsätta en kriskommission för järnvägen. Idag saknas en tydlig ledning som sköter järnvägen långsiktigt och tar ett helhetsansvar gentemot resenärer och godstransportörer. Alla länder med fungerande tågtrafik har en separat förvaltning av järnvägen och det behöver även Sverige ha.

Efter sommarens översvämningar behöver många järnvägssträckor lagas och förstärkas om det ska vara säkert att åka tåg utan nedsatt hastighet. Ansvarig minister, Andreas Carlson (KD), har aviserat att det ska finansieras genom att anslag till nya stambanor stryks. Det är fel väg att gå.

Industri, arbetsmarknad och levnadsstandard hämmas om det inte finns smidiga tågförbindelser. För att hantera klimatkrisen behöver järnvägen både säkrare spår och större kapacitet. En rejäl omflyttning från bil och flyg till tåg är nödvändig om Sverige ska nå landets klimatmål. Därför bör de miljarder som anslagits för utbyggnad av vägar frigöras och flyttas till järnväg.

Elektrifiering är centralt för att klara klimatomställningen. Sveriges klimatpolitiska råd betonar att elektrifiering måste kombineras med effektiva transporter. Den största effektiviseringen uppstår när transporter flyttar från väg till järnväg.

Det är väl belagt att punktlighet är det viktigaste för resenärer. Trots det har punktligheten på fjärrtågslinjerna Stockholm-Malmö/Köpenhamn, Stockholm-Göteborg och Stockholm-Karlstad-Oslo under de senaste 15 åren vanligtvis legat under 75 procent. Trängseln drabbar även godstrafik. Under de senaste tio åren har transporttiden för ett genomsnittligt godståg mellan Hallsberg och Malmö under dagtid ökat med mer än 90 minuter.