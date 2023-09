Allt värre skyfall – så skyddar du ditt hem

1. Spana in omgivningen

Kraftiga skyfall har ställt till det för många husägare den senaste tiden – inte minst under ovädret Hans. Men trots att extrema regn väntas öka i klimatkrisens spår är medvetenheten om hur man skyddar sitt hus förbluffande låg. Det menar Mattias Hjerpe vid Linköpings universitet som forskar om fastighetsägares förmåga att klimatanpassa sina hus.

Vilken sorts mark är det? Hårdgjorda ytor såsom asfalt, stenläggning eller grus som inte släpper igenom vatten, eller mark som regnvatten kan sippra ner genom? Hur högt entréer och ventiler sitter spelar också in.

Om du upptäcker risker - gör det svårare för vattnet att komma fram till de delar av fasaden där det finns dörrar eller andra öppningar, eller se till att dessa är vattentäta. Om du tror att vatten rinner in från gator eller grannar försök prata med kommunen och grannarna.

– De flesta hus är byggda så att vattnet ska rinna bort från fasaden, men ibland blir det tvärtom. Till exempel att man på baksidan har en slänt, och där har man oftast en mindre tät altandörr direkt in till vardagsrummet.

– I vissa hus riskerar ju vatten att rinna in vid lägre regnnivåer och regnets intensitet spelar också in, säger Mattias Hjerpe.

Om det varit återkommande översvämningar kan man överväga extra översvämningsskydd, såsom lättmonterade skivor för att täcka för källarfönster, dörrar och ventilation. Tillfälliga vallar kan byggas av plast och sandsäckar.

4. Kontrollera källaren

Var extra uppmärksam om du har källare under markplan. Golvbrunnar kan släppa in vatten om det blir baktryck, vilket kan förebyggas genom att sätta in en backventil.

Finns utrustning såsom huvudströmbrytare eller värmecentral lågt placerade i källaren kan dessa behöva skyddas, exempelvis med en tät dörr.

Dyra prylar bör förvaras vattentätt. Men fotoalbum, familjeklenoder eller annat du är väldigt rädd om är klokast att ha på markplan, råder Hjerpe.

5. Leta sprickor och hål

Sprickor i husgrunden, hål i taket och skorsten utan huv kanske inte märks vid vanliga regn, men däremot vid kraftiga skyfall.

– Om du har skyfallsglasögonen på kan du hitta hål och förebygga att några hundra liter vatten forsar in.