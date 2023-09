Och framförallt tolkades den nya kraften just så: som ett hjälpmedel, ett verktyg eller ett redskap.

Den ständigt ökande datorkraft som människan fick tillgång till under 80-talet, 90-talet och 00-talet fungerade på många sätt som just en cykel för hjärnan. Plötsligt kunde vi skapa avancerade väderprognoser, hitta den kortaste gångvägen i en okänd stad, beställa taxiresor med ett enkelt knapptryck på mobilen.

För honom var den oslagbara kombinationen av en cykel och en människa beviset för att människan är ett verktygsbyggande släkte. Som en av datorrevolutionens förgrundsgestalter använde han ofta begreppet ”a bicycle for the mind” när han beskrev den nya teknikens betydelse för oss.

I både artikeln och boken beskrev Nicholas Carr hur den oavbrutna tillgången till datorer och internet började förändra människans sätt att tänka och agera. Hur vi, istället för att leta i minnet, formulerade söksträngar i huvudet när vi undrade något. Hur vi, som tidigare byggt katedraler av bildning i våra hjärnor, nu plötsligt litade till att all information skulle vara tillgänglig någon annanstans utanför oss själva.

Sommaren 2008 publicerade The Atlantic en lång text av författaren Nicholas Carr med rubriken ”Is Google making us stupid?” Artikeln blev så vida läst att Carr genast fick ett kontrakt med ett stort bokförlag, och 2010 kom boken ”The shallows” ut.

Under de där åren, de sista på 00-talet, stod människan inför ett stort tekniksprång. Iphonen hade nyss slagit igenom, och Nicholas Carrs bok var bara ett av många exempel på den oro som fanns över hur det mänskliga tänkandet skulle omformas.

Det senaste året har framstegen inom artificiell intelligens fått många att varna för de risker vår art nu ställs inför. Fysikprofessorn Max Tegmark menar att sannolikheten för en utrotning av människan är över 50 procent om ingen reglering införs, och i The Economist har författaren Yuval Noah Harari hävdat att en AI, genom sin överlägsna språkförmåga, kommer att kunna skapa intima relationer med människor och därigenom lyckas förändra våra åsikter och åskådningar.

Men det är något som saknas i AI-debatten. För den handlar till så stor del om hur datorerna har förändrats det senaste decenniet, men så lite om hur vi människor har förändrats under samma tid.

När pappan till ett av barnen kommer på att han kan spela en av låtarna – på riktigt – kopplar han in sin elgitarr och spelar oombedd Kansaslåten ”Carry on wayward son” för de samlade barnen.

De är inte imponerade.

”Real guitars are for old people”, säger ett av dem.