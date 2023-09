Alcaraz enkelt till kvartsfinal: ”Riktigt stabil”

Alcaraz var aldrig hotad och vann med 3–0 i set (6–3, 6–3, 6–4). Det hela var över på under två timmar.

Världsettan Carlos Alcaraz spelar kvartsfinal i US Open. Det sedan spanjoren enkelt besegrat Matteo Arnaldi, Italien, i den fjärde omgången av grand slam-turneringen.

I kvartsfinalen väntar antingen Jannik Sinner eller Alexander Zverev.

Under fjolårets US Open ställdes Alcaraz mot just Sinner där spanjoren segrade efter en maratonmatch.

– Alla minns min förra match mot Jannik. Det kan bli en härlig kvartsfinal men låt oss se vem jag ska möta. "Sascha" (Zverev) spelar riktigt bra och det gör Jannik också.