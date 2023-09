När denna text skrivs, den 4 september, visar Svenska kraftnäts produktionsmixen under dygnet att vindkraften under natten fram till kl 5 på morgonen bidrog med 40 procent av landets elbehov. Därefter avtog vinden successivt och vindkraftens andel halverades under förmiddagen. Vattenkraftverken i Norrland fick då öppna dammluckorna mer och öka sin produktion för att möta efterfrågan på el. Kärnkraften producerade konstant under dagen och svarade för drygt 25 procent av landets elproduktion från midnatt och resten av dagen. Solens bidrag ligger än så länge på försumbara 1 procent.