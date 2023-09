”Det finns inbyggda fel i friskolesystemet och det har funnits en naivitet gällande friskolorna”, sa skolminister Lotta Edholm (L) när hon på en presskonferens i början av juli aviserade åtgärder för att stävja höga vinstuttag i de skattefinansierade privata friskolorna. Ja, sent, mycket sent ska syndaren vakna. Det handlar om en omvändelse under galgen. Ty debatten om vinstdrivna friskolor är inte ny.

När jag som ledamot i riksdagens utbildningsutskott 1994 förordade en ”lagerrensning” bland friskolorna, undrade Svenska Dagbladet i en ledare 20/8 1995 under den braskande rubriken ”1–0 till Silfverstrand” om det ”kanske är Bengt Silfverstrand som anger färdriktningen i skolfrågorna nu för tiden?”