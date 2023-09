Jag hade några besvär som behövde kontrolleras av läkare. Några nyligen uppkomna och några som jag dragits med under en längre tid men inte tagit tag i.

Så. Då var den åkomman ”i röret”. Då gällde nästa som inte kunde betecknas som direkt akut. Ringde 1177 som jag blivit uppmanad att göra för icke akuta besvär. Fick sitta i telefonkö i cirka 40 minuter och fick därefter tala med en kvinna som upplyste att hon kunde inget göra mer än hänvisa till att försöka boka in ett läkarbesök på webben genom att logga in på 1177.se. Men det förutsatte naturligtvis dels att man är datorkunnig och dessutom har kännedom om vilka olika vårdavdelningar som finns på ett lasarett och samtidigt vet vilken som hanterade just de besvär man drabbats av.

Men. Ville man tvunget tala med en person så kunde man få ett telefonnummer till aktuell avdelning så kunde man ringa dit under deras telefontid.

Sagt och gjort. Ringde avdelningen och berättade vilka besvär som fanns och att man behövde att en läkare tittade på problemen. Fick då beskedet att man via telefon inte kunde ta emot en önskan om läkarbesök utan då fick man vända sig till webben och logga in på 1177.se för att där leta sig fram till hur man kunde göra en begäran om tid för läkarbesök. Om man inte var datakunnig kunde man få hemskickat en blankett att fylla i och sedan skicka tillbaka.