Svensk elimport när kärnkraft står still

Under några morgontimmar under fredagen behövde Sverige importera el, vilket är ovanligt så här års. Orsaken är att hälften av svensk kärnkraft står still samtidigt som det blåser väldigt lite.

Enligt Svenska kraftnäts hemsida hade Sverige ett mindre importbehov av el, netto, under några timmar på fredagsmorgonen. Normalt brukar det vara ganska stora nettoexportströmmar under den varmare tiden på året.