Vill diska Trump – med hjälp av 150-årig lagtext

I Colorado har organisationen Crew (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) nu lämnat in en stämningsansökan i domstol. I den kräver de att Donald Trump förbjuds från att ställa upp i val i delstaten med hänvisning till 14:e tillägget.

Liknande försök har gjorts i andra delstater. Men frågorna är många. Vem avgör vad ett uppror är? Vem skulle införa ett sådant förbud? Och vore det inte bättre att låta väljarna avgöra?

Bedömare spår att frågan hamnar i Högsta domstolen – och det fort. I januari drar primärvalssäsongen igång och då måste det stå klart vilka namn som ska tryckas på valsedlarna.