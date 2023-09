Sällan eller aldrig har köpkraften fallit så mycket för så många i Sverige på så kort tid.

Flera år av ökad köpkraft har gått upp i rök och hushållens syn på den egna ekonomin är rekordpessimistisk.

Det är inte konstigt att många deppar. Enligt Statistiska centralbyrån har vart sjunde hushåll låg ekonomisk standard och var femte saknar en ekonomisk buffert och skulle inte klara en oförutsedd utgift på 12 000 kronor.

Under första halvåret 2023 fick Kronofogden in 609 000 krav på obetalda skulder, så kallade ansökningar om betalningsföreläggande. Det är en ökning med drygt 12 procent jämfört med samma period förra året. Skuldbeloppen i kraven har blivit allt högre under flera års tid och nu accelererar utvecklingen.