Ändå har antalet hushåll som får försörjningsstöd i Sverige minskat dramatiskt de två senaste åren – från våren 2021 tills nu med cirka 25 procent, från cirka 120 000 till cirka 90 000 per månad. Normalt brukar trenden för försörjningsstöd följa arbetslösheten. Men förklaringen till att färre nu uppbär försörjningsstöd är långt mer komplex. Arbetslösheten ligger dessutom kvar på en relativt hög nivå efter en topp under pandemin.

Aktuella studier, till exempel A safety net for all? – Vignette-based assessments of Swedish social assistance over three decades av Åke Bergmark och Hugo Stranz, professor respektive docent i socialt arbete, pekar på att fler får avslag på sina ansökningar om försörjningsstöd. Försörjningsstödet uppfattas också ofta som svårtillgängligt, otillräckligt och stigmatiserande. Många utsatta uppfattar istället att ideella organisationer, civilsamhället, står för det yttersta skyddsnätet idag.

Förskjutningen från 1990-talet riskerar att urholka förtroendet för den svenska välfärdspolitiken. Att privata och ideella initiativ numera står för en stor del av insatserna bådar inte gott.

Istället för ett fortsatt restriktivt och kontrollorienterat synsätt på ojämlikhetens fortsatta utbredning behövs en reformoptimistisk hållning som förmår att leva upp till barnkonventionen och socialtjänstlagen för att trygga basala livsvillkor för alla. Det handlar inte om pengar i första hand utan vilka värderingar och synsätt som skall genomsyra den svenska välfärdspolitiken.

Sverige har råd att ge alla anständiga villkor. Fortsätter de politiker som styr landet på den nu inslagna vägen kommer den sociala oron, växande främlingskap och kriminalitet riva sönder den sociala sammanhållningen. Alla grupper förlorar på ökade samhällsklyftor. Historien har lärt oss att sociala konflikter bäst löses genom breda reformer som minskar utanförskap och fattigdom.

SKRIBENTERNA

Anna Angelin, docent i socialt arbete vid Lunds universitet

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet

